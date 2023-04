Die Leistungsfähigkeit der Lautersheimer Feuerwehr ist gefährdet. Darüber hat Bürgermeister Thomas Mattern am Donnerstag den Gemeinderat informiert. Alle Interessierten ab 16 Jahre, auch Frauen, seien willkommen, bei der Wehr anzupacken. Einblicke in die Tätigkeit der Brandbekämpfer und Technischen Helfer gewähren die Feuerwehrleute heute an ihrem Gerätehaus.

Es könnte sein, dass wir die Ortswehr verlieren, so Lautersheims Ortsbürgermeister Thomas Mattern. Wenn es brennt, würden zwar weiterhin Löschtrupps anrücken, die dann aber aus dem Umland rekrutiert werden. Aber die vielen anderen üblichen Einsatzbereiche einer Wehr wären nicht mehr abgedeckt. „Wenn nach einem Starkregen die Keller vollgelaufen sind, wäre niemand mehr da, der sie auspumpt“, nennt er ein Beispiel. Auch bei Veranstaltungen wie dem St.-Martins-Umzug oder der Kerwe gäbe es dann keine Verkehrssicherung mehr.

Seit Jahrzehnten haben die Lautersheimer eine kleine, aber feine Feuerwehreinheit, wie Wehrführer Ulli Bauer in einem Amtsblatt-Artikel berichtet. Und er betont: „Für eine stabile Einsatzbereitschaft ist eine bestimmte Personalstärke zwingend erforderlich.“ Sein Stellvertreter Olaf Rekewitsch sagt auf RHEINPFALZ-Anfrage: „Aktuell sind wir gerade noch sechs Aktive.“ Im Hintergrund gebe es zwar noch einige Helfer, aber die könnten im Alarmfall nicht eingesetzt werden. „Um unseren Dienst an der Allgemeinheit aufrecht erhalten zu können, bräuchten wir eine mindestens doppelt so große Mannschaftsstärke“, so Rekewitsch, der bei der Berufsfeuerwehr Ramstein arbeitet. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt er. So wie der stellvertretende Wehrführer sind laut Bauer alle derzeit ehrenamtlich Aktiven seit langem mit großem Herzblut dabei.

Es fehlt an jungen Kräften

Doch es fehlt der Nachwuchs. Eine Jugendfeuerwehr ließe sich in dem kleinen Ort nicht etablieren, so Rekewitsch, der das Durchschnittsalter mit „um die 50 Jahre“ angibt. Vor wenigen Jahren habe es bei der Lautersheimer Wehr noch ganz gut ausgesehen. „Wir hatten ein paar junge Leute gewinnen können, darunter auch eine Frau. Die haben alle ihre Grundausbildung gemacht, aber inzwischen sind sie aus verschiedenen Gründen wieder abgewandert“, erzählt er. Corona hat seiner Ansicht nach nichts damit zu tun. Alle bisherigen Appelle, neue Wehrleute zu gewinnen, seien gescheitert, klagt Bauer im Amtsblatt. Ratsmitglied Thomas Wolf erinnert daran, dass man früher die jungen Leute aktiv angeschrieben und quasi zum Dienst verpflichtet habe.

Eine Verpflichtung gebe es heute nicht mehr, versichert Rekewitsch. Vielmehr könnten Interessierte in die Arbeit der Wehr hineinschnuppern, bevor sie sich entscheiden, ob sie sich anschließen wollen. Weil Verstärkung aber dringend gesucht wird, ruft die Wehr nun gemeinsam mit der Ortsgemeinde alle Lautersheimer ab 16 Jahre dazu auf, sich heute, Samstag, ab 10.30 Uhr zur Hauptstraße neben dem Bürgerhaus zu begeben. Dort haben Frauen wie Männer die Gelegenheit, ganz ungezwungen die Feuerwehr kennenzulernen. „Wir öffnen unser Gerätehaus, stehen Rede und Antwort“, kündigt Rekewitsch an.