Ein 20-Jähriger hat am Freitagnachmittag auf der B47 bei Hettenleidelheim einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei bog der Mann gegen 15 Uhr auf Höhe der Einmündung zur L453 nach links ab und übersah dabei das entgegenkommende Auto einer 28-Jährigen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Wagen des 20-Jährigen prallte anschließend gegen ein weiteres Auto, das an der Einmündung wartete. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und kam ins Kreiskrankenhaus nach Grünstadt. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt laut Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich.