Bei einem Verkehrsunfall ist eine 25-jährige Frau am Mittwochabend in Grünstadt leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht war ein 55-jähriger Mann mit seinem Auto im Nordring unterwegs, als er beim Linksabbiegen in die Asselheimer Straße den Wagen der 25-Jährigen übersah und ihr die Vorfahrt nahm. Die Frau war auf der Asselheimer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß kam. Nach Schätzungen der Polizei liegt der Gesamtschaden bei 7500 Euro. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.