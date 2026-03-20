Am Donnerstagabend wird in Eisenberg eine 18-jährige Motorradfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt. Ein 61-jähriger Autofahrer hatte ihr die Vorfahrt genommen.

Am Donnerstagabend kam es gegen 18:35 Uhr in Eisenberg an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße / Bürgermeister-Diehl-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 18-jährige Motorradfahrerin ist aus Richtung Kerzenheim kommend auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Ebertsheim unterwegs. Ein 61-jähriger Autofahrer will zeitgleich von der Bürgermeister-Diehl-Straße nach links in die Konrad-Adenauer-Straße einfahren und übersieht dabei die vorfahrtsberechtigte Zweiradfahrerin im Kreuzungsbereich befindet.

Bei dem Zusammenstoß stürzt die Motorradfahrerin und erleidet schwere Verletzungen. Sie wird mit einem Rettungshubschrauber in das Westpfalzklinikum Kaiserslautern gebracht.

An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden, der Pkw ist nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme wird die Kreuzung kurzzeitig vollständig gesperrt.

Neben der Polizei waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Eisenberg, ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber mit Notarzt im Einsatz.

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