Bei einem Verkehrsunfall ist eine 33-jährige Frau am Montagmorgen auf der B271 zwischen Grünstadt und Bockenheim leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 72 Jahre alter Mann gegen 8.20 Uhr aus Grünstadt kommend in Richtung Bockenheim unterwegs, als er das entgegenkommende Auto der Frau beim Abbiegen nach links an der Einmündung in Richtung Asselheim (L516) übersah. Beim Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in unbekannter Höhe. |deli