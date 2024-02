Weil ihn ein BMW auf der K1 zwischen Weisenheim am Berg und Grünstadt massiv bedrängt habe, hat sich ein Autofahrer am Sonntagabend bei der Polizei in Grünstadt gemeldet. Den Angaben dieses 35-Jährigen zufolge war sein Kontrahent gegen 22.55 Uhr von hinten dicht aufgefahren und hatte ständig die Lichthupe aufleuchten lassen. Außerdem soll es zu mehreren Überholversuchen gekommen sein, bei denen der BMW über längere Strecken auf der Gegenspur blieb. Wer der mutmaßliche Verkehrsrowdy war, weiß die Polizei schon. Denn der 35-Jährige hat ihr das Kennzeichen des grauen 3er-BMW übermittelt. Nun sagen die Beamten: Wenn mit dem Wagen noch mehr Menschen bedrängt worden sind, sollen sie sich unter Telefon 06359 93120 oder E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de melden.