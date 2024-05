Gleich zwei Fälle von Drogenkonsumenten am Steuer sind der Polizei Grünstadt an Pfingstmontag untergekommen. Zunächst war den Beamten gegen 12.30 Uhr in Wattenheim ein 35-jähriger Autofahrer aufgefallen. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC, dem Cannabis-Wirkstoff. Daraufhin wurden ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet jetzt ein Ordungswidrigkeitsverfahren, ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei sowie einen Monat Fahrverbot. Ähnliches dürfte auch einem 21-Jährigen widerfahren, der gegen 16 Uhr in eine Verkehrskontrolle geriet und bei dem ebenfalls ein Drogenschnelltest auf THC ansprach.