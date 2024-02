Für drei Vergehen muss sich ein E-Scooter-Fahrer nach seiner Fahrt durch Grünstadt am Samstag verantworten. Laut Polizei stellten die Beamten bei ihm gegen 0.30 Uhr in der Leiningerstraße nach einem Atemtest einen Akoholwert von 1,17 Promille und einen positiven Drogenschnelltest auf THC fest. Aufgefallen war er den Beamten wegen einer fehlenden Versicherungsplakette am Roller sowie drogentypischer Ausfallerscheinungen.