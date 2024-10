Einiges zu bestanden hatten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt bei einer Verkehrskontrolle am Montag. In nur 70 Minuten zwischen 12.20 und 13.30 Uhr erwischten sie in der Bitzenstraße sechs Autofahrer, die am Lenkrad ein Mobiltelefon benutzten. Zudem wurden zwei Fahrzeuginsassen gesichtet, die den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Insgesamt wurde sieben Mängelberichte angefertigt, beispielsweise aufgrund fehlerhafter Fahrzeug-Beleuchtung.