Einen Mehrfach-Treffer haben Polizisten gelandet, als sie am Sonntagmittag in Grünstadt einen 48-jährigen Autofahrer kontrollierten. Denn der Mann hatte erstens keinen Führerschein. Zweitens war sein Wagen nicht versichert. Und dritten wirkte er wie jemand, der Drogen genommen hat. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht und schlug auf Amphetamin an. Der 48-Jährige hat jetzt mehrere Anzeigen am Hals.