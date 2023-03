Zu tief ins Glas geschaut, das hat eine 47-jährige am Sonntagnacht und muss nun mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer rechnen. Bei einer Verkehrskontrolle in der Carlsberger Straße in Wattenheim kurz nach Mitternacht nahmen die Beamten bei der Frau aus dem Saarland Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Der Autofahrerin wurde eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen. Zudem durfte sie nicht mehr weiterfahren.