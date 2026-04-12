Wegen einer Umleitung muss der Verkehr aus Grünstadt in Richtung Eistal nun anders fließen als gewohnt. Ist die Asselheimer Ampelanlage dafür gerüstet?

Es geht um täglich mehr als 10.000 Fahrzeuge: Weil die Verbindungsstraße zwischen Grünstadt und Asselheim monatelang für Bauarbeiten gesperrt bleiben wird, sollen die Autos in großem Bogen über die B271 ausweichen. Wer in die viel befahrene Eistalstraße einbiegen will, erreicht deren Abzweigung demnach vorerst nur noch vom Norden und nicht mehr vom Süden her. Asselheims Ortsvorsteher Norbert Schott (SPD) hatte deshalb vorab Bedenken angemeldet: Die Ampelanlage am Schnittpunkt der Verkehrsachsen könnte mit dieser Sondersituation überfordert sein. Sie müsse deshalb vielleicht umprogrammiert werden.

Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) allerdings bedeutet die Umleitung zunächst eine Entlastung für eine Problemstelle: Die Linksabbiegespur aus Richtung Süden sei so kurz, dass sich dort im Normalbetrieb leicht Rückstaus bilden. Ob sich stattdessen nun andere Probleme auftun, will die Straßenbaubehörde erst einmal beobachten. Falls es zu massiven Einschränkungen komme, könne die Steuerung der Ampel zügig angepasst werden. Außerdem werde die Anlage in den nächsten Monaten auf KI-Steuerung umgestellt. So soll sie künftig schneller auf Verkehrsstörungen reagieren können. Greifen werde der Systemwechsel aber frühstens Ende 2026.