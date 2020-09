Autofahrer, die am Freitag am Autobahn-Kreisel unterwegs waren, werden sich gewundert haben: Was sollen all diese schwarzen Kästchen an den Verkehrsschilder-Pfosten am Kreisel? Wird hier der Verkehr gezählt?

Ja, heißt es auf RHEINPFALZ-Anfrage vom Landesbetrieb Mobilität: „Die Zählergebnisse sind Grundlage für die Planungsüberlegungen zu einer möglichen leistungsfähigen Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes.“

Schon seit Jahren ist bekannt, dass der Autobahn-Kreisel den Verkehr in absehbarer Zeit nicht mehr bewältigen kann. Grund ist, dass der Verkehr insgesamt zunimmt. Hinzu kommt, dass der Kreisel auch von all jenen Lastwagen passiert wird, die die Logistikzentren von Metro und Aldi im Gewerbegebiet ansteuern. Allein das Metro-Logistiklager verlassen 250 bis 450 Lastwagen täglich, bei Aldi werden pro Tag rund 60 Lkw-Touren gezählt.

Mit dem Ausbau der Obersülzer Straße haben die aktuellen Zählungen nichts zu tun. Dem LBM sei nur wichtig gewesen, dass die Zählungen vor Baubeginn und Sperrung der Obersülzer Straße gemacht werden, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen.