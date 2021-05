Manch einer besitzt einen Schatz und weiß es nicht. So ging es auch dem Grünstadter Altertumsverein. Er besitzt ein sensationell gut erhaltenes Tafelklavier aus der Zeit um 1780. Eine Spurensuche ergab Erstaunliches.

In gewisser Weise hatte der coronabedingte Leerlauf für den Grünstadter Altertumsverein etwas Gutes: Der Wegfall laufender Aktivitäten gab dem neuen Vorsitzenden Joachim Specht nämlich genug Freiraum, um sich an die Spuren des Tafelklaviers zu heften – zeitgemäß via Internet. Und er entdeckte Erstaunliches.

Es ist vielleicht 30 Jahre her, dass das Museum des Anfang der 80er Jahre wieder gegründeten Altertumsvereins sein erstes Domizil im Anbau des Leininger Oberhofs hatte. Dort war wenig Platz, und daher wurden etliche Exponate im Treppenhaus der Stadtbücherei unter dem barocken Seekatz-Deckenbild gezeigt. Hier stand, etwas in der Ecke, das Klavier, das, wenn es zugeklappt war, kaum einer als solches identifizierte: Es sah eher nach einem schmalen Tisch aus.

In den 80ern konnte niemand im Altertumsverein etwas über das Klavier sagen. Man wusste auch nichts über seinen Wert. Als der Autor dem damaligen Vorsitzenden gegenüber die Meinung äußerte, dies sei zweifellos ein ungewöhnlich gut erhaltenes Instrument etwa der Mozartzeit, das hohen Wert besitze, erntete er eher ungläubiges Staunen als Interesse.

Der Wert des Instruments war nicht bekannt

Irgendwann verschwand das seltene Klavier im Fundus. Dazu sagt der heutige Vereinschef Joachim Specht: „Es wurde zwar als alt, aber durchaus als nichts Besonderes angesehen.“ Zur Ausstellung über den Grünstadter Maler Johann Conrad Seekatz holte Specht es hervor – als zu dessen Lebenszeit passend. Danach sollte es wieder auf den Speicher. Spechts Interesse aber war geweckt. Er begann zu recherchieren.

Im Zugangsbuch des um 1900 gegründeten ersten Altertumsvereins fand er einen Eintrag, wonach es der Grünstadter Klavierbauer Julius Schreyvogel dem Verein 1911 schenkte – und zwar damals schon als „Antiquität“. Specht: „Als das frühere Museum aufgelöst wurde, kam es 1944 auf den Dachboden des Schlosses Oberhof in der Neugasse und geriet dort in Vergessenheit.“ Der Verein wurde nach dem Krieg von den Besatzungsbehörden aufgelöst; das Klavier gehörte zu jenen Beständen, welche die Aktiven des neuen Altertumsvereins später auf dem Oberhof-Speicher vorfanden.

Joachim Specht sorgte kürzlich nicht nur für ein frischeres Aussehen des Instruments, indem er den Staub der Jahrhunderte sorgfältig wegblies und dem Lack des Gehäuses mit Möbelpolitur wieder Glanz verschaffte. Er fahndete auch im Internet nach Vergleichsinstrumenten und konnte schließlich beglückt verkünden: „Das Museum im Alten Rathaus besitzt ein barockes Tafelklavier aus der Zeit um 1780.“

Eine echte Rarität aus dem Odenwald

Was er im Resultat seiner Internet-Recherche vermutete, bestätigten Experten des Instrumentenmuseums auf Schloss Homburg am Main. Die hatten, als sie Fotos sahen, sofort Interesse und äußerten die Einschätzung, dass es sich um ein kostbares Werk des hessen-darmstädtischen Hoforgelbauers Johannes Oberndörfer (1744-1816) aus Jugenheim an der Bergstraße handelt. Doch nicht nur das: Es dürfte das am besten erhaltene und bedeutendste noch existierende Tafelklavier aus der Odenwälder Werkstatt sein.

Specht schätzt seinen Wert so ein: „Es stellt für Grünstadt ein bedeutendes kulturgeschichtliches Zeugnis dar, denn zur Zeit der Herstellung war es als handgefertigtes Unikat aus edlen Werkstoffen immens teuer und keineswegs überall vorhanden.“ Mozart habe 1778 am Kirchheimbolander Hof auf einem ähnlichen Instrument gespielt.

Fachleute haben das Klavier begutachtet

Daher kamen Michael Günther vom Musikinstrumentenmuseum Schloss Homburg am Main (Unterfranken) und die Restauratorin Isolde Zipperer ins Alte Rathaus und dokumentierten das Grünstadter Tafelklavier für die Fachwelt.

Michael Günther will – sobald das nach Corona wieder geht – in Grünstadt einen Vortrag halten und auf einem von ihm mitgebrachten, gleichartigen Instrument musizieren, das sich normalerweise im Instrumentenmuseum befindet. „Hierdurch“, sagt der Altertumsvereins-Vorsitzende Specht, „sollen Spenden für eine Teil-Restaurierung unseres Klaviers gesammelt werden, das durch die Alterseinflüsse zwar momentan nicht spielbar, jedoch in einem erfreulich guten Allgemeinzustand sei.“ Im Museum soll das Tafelklavier Kern eines Barockzimmers werden.

Wo kommt das Tafelklavier her?

Das Grünstadter Tafelklavier kommt aus einer Zeit des technischen Umbruchs des Tasteninstruments, der vom lange benutzten Cembalo, bei dem Federkiele die Saiten anreißen, zum heutigen Instrument, das Mitte des 19. Jahrhunderts seine wesentliche Form gefunden hatte, führte. Man wollte die Möglichkeit, den Klang subjektiver und empfindungsreicher zu gestalten. So experimentierte man mit vielerlei Mechaniken in rascher Folge. Die Aufgabe lautete, einen zugleich subtilen und kräftigen, weittragenden Klang hinzukriegen. Da die Resultate relativ zügig immer besser wurden, veralteten die Instrumente entsprechend schnell. Während man heute an einem gut gepflegten 100-jährigen Klavier seine Freude haben kann, gab es damals kaum Gründe, veraltete Instrumente aufzubewahren. Schon allein deshalb sind sie heute extrem selten.

Joachim Specht und seine Theorie

Eine bestechende Theorie, woher das Grünstadter Tafelklavier kommen könnte, hat Joachim Specht, der Vorsitzende des Grünstadter Altertumsvereins, entwickelt: Ebenfalls aus Altbeständen besitzt der Verein ein um 1780, also zur Erbauungszeit des Klaviers, vom badischen Hofmaler Kisling gemaltes Ölporträt der Grünstadter Bürgerin Friderika Juliana Vigelius. Bekannt geworden ist ihr Bruder, nämlich Christoph Jacob Kremer. Er war Historiker an der Kurpfälzischen Akademie in Mannheim und unter anderem Autor einer urkundlichen Geschichte des Kurfürsten Friedrich I., die noch heute konsultiert wird. Er starb in Grünstadt, als er bei seinem Schwager, dem Arzt Ludwig Vigelius, in Behandlung war. Beider Schwester Katharina Jakobe (+ 1788) war verheiratet mit Pfarrer Johann Heinrich Moder (Moter) in Nieder-Ramstadt (+1761), woher auch die Musikinstrumentenbauerfamilie Oberndörfer stammte.

Das ist in der Tat ein bestechender räumlicher und zeitlicher Zusammenhang, aber leider kein Beweis. Wie aber sonst sollte ein Odenwälder Klavier den Weg nach Grünstadt finden?

Auch Klaviernoten gehören zur Sammlung

Falls es wieder zum Klingen gebracht wird, besitzt der Altertumsverein aus dem Nachlass der Verlegerfamilie Sommer seit Kurzem einen reichen Schatz gedruckter und handgeschriebener Klaviernoten der Jahre um 1800 von heute vielfach völlig unbekannten Komponisten, den ein Spezialist in einigen Konzerten der Vergessenheit entreißen könnte. Der einen halben Meter hohe, noch nicht gesichtete Notenstapel stammt von der Familie Medicus, den Vorfahren von Emil Sommers Frau. Nur ein Beispiel: Mit dem Autogramm des Komponisten geziert ist die abgebildete Komposition Bataille de Maringo, 1800, von Bernard Viguerie, eine eigenartige Illustration einer Schlacht Napoleons, mehr Klangmalerei als zusammenhängende Musik, die auf Youtube anzuhören durchaus interessant ist.