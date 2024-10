Da hatte einer offensichtlich etwas zu verbergen: Am frühen Freitagabend sollte in Mertesheim ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach Einschalten des Anhaltesignals fuhr das Auto an den rechten Fahrbahnrand und hielt an. Als die Polizeibeamten aus ihrem Streifenwagen stiegen, beschleunigte der Pkw-Fahrer plötzlich und flüchtete gen Quirnheim. Während seiner Flucht überholte er mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge. Zwei Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei später, dass sie aufgrund der Fahrweise des flüchtigen Wagens gefährdet worden seien. Zur Vermeidung weiterer Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern durch den Flüchtigen wurde die Verfolgung ab Quirnheim abgebrochen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und verbotenem Kraftfahrzeugrennen wurde eingeleitet. Wer Hinweise zum Vorfall hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Grünstadt zu melden, Telefon 06359 93120.