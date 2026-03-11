Jahrelang hat sich Gerhard Heck für den Karnevalsverein Feuerio in Hettenleidelheim engagiert, nun hat er dafür die Goldene Grubenlampe verliehen bekommen. Darüber informiert Dominik Hoffmann, Vorsitzender des Vereins. Bei dem Preis handelt es sich um die höchste Auszeichnung des Vereins, den Menschen bekommen, die sich im besonderen Maße um die Hettenleidelheimer Fasnacht verdient gemacht haben. Das trifft laut Hoffmann auf Heck zu, weil er „eine wichtige Unterstützung im Hintergrund“ sei und „hilft, wo immer er nur kann, egal, ob es ums Aufräumen, den Ausschank, den Küchendienst oder das Gläserspülen geht“. Heck ist seit 32 Jahren Vereinsmitglied und seit 17 Jahren Ehrensenator. Seit Jahren sei er während der Kampagne bei fast jeder Auswärtsveranstaltung dabei und zeige sich unglaublich treu, weshalb er die Auszeichnung verdiene, so Hoffmann.