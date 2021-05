Gute Nachrichten für Sportler: Nach den Sommerferien öffnen die Hallen des Kreises wieder. Schüler und Vereinssportler müssen sich allerdings an strenge Hygieneregeln halten. Die TSG Grünstadt hat für den Bundesliga-Betrieb ein eigenes Konzept eingereicht.

Aus verschiedenen Gründen hatte der Kreis die Hallen bis jetzt geschlossen gehalten. In den Schulturnhallen werden etwa aktuell Taschen für die Schulbuchausleihe gepackt. Schon vor den Ferien waren wegen der Corona-Krise mehrere Hallen für die Rückgabe der Schulbücher belegt. Die geschlossenen Hallen wurden unter anderem auch damit begründet, dass wegen Corona Reinigungskräfte, die sonst für die Hallen eingeteilt seien, abgezogen werden mussten, um den sowieso nur eingeschränkt möglichen Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. „Es war für uns nicht zu leisten, auch noch die Hallen zu reinigen“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). Als Angebot an die Vereine hatte der Kreis Freibereiche wie Kleinspielfelder oder Schulhöfe zum Training vorgeschlagen.

Konzept wird an Vereine gesendet

Während der Ferien sind zudem Hausmeister und Reinigungskräfte in Urlaub. Zudem stehen traditionell in den schulfreien Wochen im Sommer Revisions- und Reparaturarbeiten sowie eine Grundreinigung der Hallen an. „Wir können das auch nicht immer auf den Tag genau planen“, sagt Kreissprecherin Sina Müller. Heißt: Handwerker würden teils in einem Zeitraum von zwei Wochen anfangen. Dann mal eine Halle zu öffnen und die andere nicht, sei mit zu viel organisatorischem Aufwand verbunden. Das war im Kreis mehrfach kritisiert worden, unter anderem vom Stadtsportverband Bad Dürkheim. Dabei betont Ihlenfeld: „Das wird in anderen Landkreisen wie zum Beispiel dem Rhein-Pfalz-Kreis ebenso gehandhabt.“

Nun sollen statt Übergangslösungen mit der Öffnung der Schulen auch die Sporthallen wieder in Betrieb gehen – wie es in Zeiten der Pandemie eben möglich ist. Den Vereinen wird laut Müller über die Kommunen, die die Planung der Hallenbelegung in ihrer Verantwortung haben, ein „Hygienekonzept für den Sport im Innenbereich“ zugesandt, das sich auf die zehnte Corona-Verordnung des Landes stützt. „Wir treffen in den Hallen auch Vorkehrungen“, sagt Ihlenfeld. Unter anderem sollen für die Wege in den Gebäuden „Einbahnstraßenregelungen“ eingerichtet werden. Die Duschen und Sanitärräume werden zwar wieder geöffnet, aber auch hier gelten Abstandsregeln, sodass eine Dusche oder ein Urinal „dazwischen“ frei bleiben müssen oder auch nur nacheinander geduscht werden kann.

Eine weitere Verbesserung könnte es vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft geben. Denn die Schließanlagen der Schulen sollen nach und nach auf Chips umgestellt werden. Mit den elektronischen Türöffnern kann dann auch Vereinen zu den Hallen Zugang gewährt werden, ohne dass unbedingt ein Hausmeister öffnen muss. Mit den Chipschlüsseln kann genau eingerichtet werden, wer welche Türen öffnen darf – und geht ein Chip verloren, kann er schnell deaktiviert werden

„Emotional gesehen haben wir volles Verständnis dafür, dass alle wieder Sport machen wollen, aber die Pandemie ist nicht vorbei und wir haben mit der Schulöffnung, den Reiserückkehrern und der Erkältungszeit noch große Risiken vor uns“, betont Ihlenfeld.

Turnt die TSG vor Zuschauern?

Insgesamt gibt es zehn kreiseigene Hallen, die von etwa 40 Vereinen genutzt werden. Einer davon ist die TSG Grünstadt, denn die große TSG-Halle gehört dem Landkreis. Für die Kunstturner, die in der Zweiten Bundesliga antreten, gibt es derzeit eine Ausnahmegenehmigung, nach der zumindest wieder trainiert werden darf. Allerdings unter verschärften Hygieneauflagen. So darf etwa keine Hilfestellung gegeben werden und nur acht Turner plus Trainer dürfen sich gleichzeitig in der Halle aufhalten.

Die Turn-Talentschule musste bisher auf die kleine TSG-Halle ausweichen. Mit dem neuen Hygienekonzept, das nach den Ferien gilt, könnten auch die Nachwuchsturner wieder mit dem Training beginnen. Florian Bachmann, Trainer der Bundesliga-Turner und Abteilungsleiter bei der TSG, sagt: „Wir wollen versuchen, wieder normal mit dem Training zu starten, wenn die Schule beginnt.“

Im dreiseitigen Hygienekonzept des Kreises steht: „Zuschauer sind im Rahmen der Regulierungen zu Veranstaltungen erlaubt.“ Für die Bundesliga-Kunstturner könnte das bedeuten, dass zum nächsten Wettkampf, der für den 19. September gegen Eintracht Frankfurt angesetzt ist, bereits wieder Fans in der Halle sein können. TSG-Manager Steffen Fröhlich ist da allerdings noch zurückhaltend. Denn: Der Verein habe der Kreisverwaltung für seine Wettkämpfe ein eigenes, sehr umfangreiches Konzept vorgelegt. Ohne dessen Genehmigung sei noch nichts in trockenen Tüchern, sagt Fröhlich: „Wir gehen erst rein, wenn das Konzept genehmigt ist.“

Das Konzept

Das Konzept soll laut Kreisverwaltung verschickt werden und sieht unter anderem vor, dass Trainings- und Wettkampfbetrieb in festen Kleingruppen von maximal 30 Personen in Kontaktsportarten möglich ist. Wer Symptome hat, darf jedoch nicht rein. Es muss ein Beauftragter benannt werden, der für die Einhaltung der Regeln sorgt. Es muss festgehalten werden, wer wann gekommen und wann gegangen ist und es muss einer „Kontaktpersonennachverfolgung“ zugestimmt werden. Neben den Regeln des Kreises sind die sportartspezifischen Vorgaben des Deutschen Olympischen Sportbunds und seiner Spitzenverbänden zu beachten.