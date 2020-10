Mit medizinischen Geräten für mehr als 41.000 Euro wird der Verein der Förderer und Freunde des Kreiskrankenhauses Grünstadt die Klinik in diesem Jahr unterstützen. Das wurde auf der jüngsten Generalversammlung im Weinstraßencenter einstimmig beschlossen. Zuvor wurde der Vorstand neu gewählt. Vorsitzender ist jetzt Bürgermeister Klaus Wagner (CDU). Er folgt auf den am 20. Juni verstorbenen Hans Jäger (SPD), der für sein Engagement gewürdigt wurde.

Die größte Anschaffung in diesem Jahr mit circa 30.000 Euro ist ein ICG-Fluoreszenz-Gerät. Mit Hilfe des nicht radioaktiven Farbstoffes Indocyaningrün, der dem Patienten gespritzt wird und in Nah-Infrarotlicht sichtbar wird, kann mit dieser Apparatur unter anderem die Durchblutung von Organen und Gewebe überprüft werden. Ein Einsatzgebiet ist zum Beispiel auch das gezielte Entfernen von Lymphknoten, wie der Chefarzt der Gynäkologie Niko Grabowiecki erläuterte. Um im gesamten Krankenhaus flexibel Ultraschalluntersuchungen vornehmen zu können, soll ein kabelloser Ultraschallscanner für rund 5800 Euro angeschafft werden. „Der ist ein bisschen größer als ein iPad“, berichtete der Chefarzt der Chirurgie, Frank Ehmann, der damit beispielsweise Bindegewebsbrüche (Hernien) näher unter die Lupe nehmen will.

Weitere Geräte fürs Krankenhaus auf der Liste

Ebenso überall in der Klinik einsetzbar ist ein Connex Spot Monitor. „Er erfasst automatisch am Krankenbett die Vitaldaten wie Blutdruck, Puls, Körpertemperatur und Sauerstoffsättigung des Blutes“, sagte Verwaltungsdirektor Udo Langenbacher, der mitteilte, dass ein Spender gleich zwei dieser Geräte zum Stückpreis von 4137 Euro finanzieren will. Mit 1081 Euro schlägt eine Intraossär-Bohrmaschine mit Trainingsgerät zu Buche. Damit sollen Mitarbeiter darin geschult werden, einen Zugang in die gut durchblutete Knochenmarkshöhle zu legen. So ein Vorgehen sei notwendig, wenn Substanzen nicht über die Venen verabreicht werden können. Um kleine Patienten, insbesondere Kinder, minimal-invasiv operieren zu können, steht zudem ein laparoskopisches Instrument mit sehr geringem Durchmesser von 5,5 Millimetern auf der Wunschliste der Klinik. Das kostet 212 Euro.

Erinnerung an Hans Jäger

Zahlreiche Sponsoren habe Hans Jäger akquiriert, erzählte der Zweite Vorsitzende Günter Herrmann, der die Versammlung bis zur Vorstandswahl leitete. Dank dem Grünstadter Altbürgermeister hätten sich auch viele Menschen entschlossen, dem Verein beizutreten. Jäger gehörte dem Förderkreis seit 1996 an und hatte seit dem Dezember 2010 das Amt des Vorsitzenden inne. In all den Jahren habe er sich enorm für den Verein eingesetzt, ihn „mit großer Umsicht geführt“ und insgesamt „einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass das Kreiskrankenhaus modern und leistungsfähig ist“, lobte Herrmann, bevor er zur Schweigeminute aufrief.

Nach dem Tod von Hans Jäger seien allein 4450 Euro an Spenden eingegangen. Im vergangenen Jahr registrierte Schatzmeister Claus Wadle insgesamt fast 33.400 Euro an Spenden. Nachdem für rund 19.150 Euro Anschaffungen für die Klinik mitfinanziert worden waren, betrug der Kassenbestand zum 31. Dezember 37.602 Euro. Seit seiner Gründung am 14. März 1995 hat der rund 170 Mitglieder starke Verein, der in diesem Jahr sein 25. Jubiläum coronabedingt nur ganz im Stillen feiern kann, das Grünstadter Krankenhaus mit 35 Förderprojekten im Gesamtwert von knapp 300.000 Euro unterstützt.

VORSTAND