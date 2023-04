Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2011 hat Daniel Stich die Sri Lanka Nothilfe gegründet. Den Ausschlag dazu gab ein Urlaub abseits der üblichen touristischen Pfade auf der südasiatischen Insel. Mittlerweile gibt sogar Mitarbeiter vor Ort, die helfen, mit geringen Mitteln viel zu bewegen.

In seiner Jugend hatte Daniel Stich, der inzwischen in Bolanden lebt, Nachbarn, die aus Sri Lanka stammten. Erste Berührungspunkte gab es für den Siebenjährigen in der Grundschule Hettenleidelheim.