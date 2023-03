Das schwere Erdbeben im Osten der Türkei und in Syrien hat viel Leid hinterlassen. Die Menschen vor Ort brauchen ein Dach über dem Kopf, Medikamente, Nahrung und Trinkwasser. Viele Spendenaktionen sind angelaufen. Auch der „Verein Helfende Hände Eisenberg / Pfalz“ spendet 10.000 Euro.

Der Verein „Helfende Hände Eisenberg/Pfalz“ betreibt den Kleiderladen „Anziehpunkt“ am Marktplatz, eine Second-Hand-Boutique für Jedermann. Hier werden gebrauchte Kleidungsstücke für wenige Euro verkauft. Das Konzept des Ladens schreibe Nachhaltigkeit groß und man arbeite deshalb auch mit FairWertung, einem Zusammenschluss gemeinnütziger Altkleidersammler in Deutschland, zusammen: „Kleidung, die nicht verkauft werden kann, die übrigbleibt, geben wir an FairWertung, die direkt oder indirekt soziale Zwecke unterstützen“, erklärt Pfarrer Karl-Ludwig Hauth, der Vorsitzende des Vereins.

Das Erdbeben habe auch die rund 20 ehrenamtlichen Helferinnen des Anziehpunktes betroffen gemacht und man habe überlegt, wie man helfen könne. Zunächst beteiligten sie sich mit Kleiderspenden an der Aktion der IGS Eisenberg , aber auch finanziell wollte man schnell unterstützen. „Die Idee wurde im Vorstand besprochen und die protestantische Kirchengemeinde Eisenberg hat dann zugestimmt, eine Sammelaktion zu starten, womit die Diakonie-Katastrophenhilfe direkt unterstützt werden soll“, sagt Hauth und ergänzt: „Durch den Verkauf von Kleidungsstücken im Anziehpunkt können wir Rücklagen bilden, mit denen wir normalerweise bedürftigen Menschen aus Eisenberg oder der Verbandsgemeinde helfen.“ Die Unterstützung in Absprache mit der protestantischen Kirchengemeinde belaufe sich auf 10.000 bis 15.000 Euro jährlich und werde für ganz unterschiedliche Bedürfnisse zur Verfügung gestellt. „Wenn beispielsweise im Haushalt bedürftiger Menschen wichtige Elektrogeräte kaputtgehen, ein Führerschein zur Erlangung einer Anstellung oder eine Tierarztrechnung bezahlt werden muss, aber auch Schulmaterialien oder vielleicht in Zukunft Nachzahlungen für Gas- oder Stromrechnungen nicht bezahlt werden können, können wir in Einzelfällen einspringen und die Rechnungen übernehmen“, erklärt er. Auch als Darlehen könne Geld zur Verfügung gestellt werden. Hauth sagt: „Unser Verein war und ist schon immer für Menschen in Not aktiv gewesen. Das schlimme Ereignis in der Türkei und Syrien, bei dem auch viele Familien, Bekannte und Landsleute hier lebender Menschen betroffen sind, hat alle Beteiligten dazu bewogen, jetzt schnell zu helfen.“ Für die Erdbebenopfer stelle der Verein Helfende Hände 10.000 Euro zur Verfügung und da die Aktion der protestantischen Kirchengemeinde Eisenberg noch läuft, kann noch weiter gespendet werden. Hauth: „Dort eingehende Gelder werden zeitnah an die Diakonie-Katastrophenhilfe weitergeleitet.“

Spenden

Spenden über die Prot. Kirchengemeinde Eisenberg, IBAN DE23 5405 1990 0001 1006 50; Stichwort „Diakonie Katastrophenhilfe Türkei / Syrien“. Mehr Infos auf der Webseite www.diakonie-katastrophenhilfe.de unter dem Reiter Projekte/tuerkei-syrien-erdbeben.