Hunde, die bellen, aber nicht beißen, können trotzdem großen Schaden anrichten. Unsere Autorin Silke Bauer plädiert für eine konsequente Lösung.

Ja, Hunde sind im Allgemeinen süß. Sie sind treu, flauschig und meistens gut gelaunt. Aber bei aller Liebe gilt auch: Ein Hund hat einen Jagdinstinkt und bellt gern. Das liegt in seiner Natur, dafür kann er nichts. Wer das verdrängt, weil der eigene Hund „doch so ein Braver ist“, verkennt die Realität. Es mag ja häufig so sein, dass Hunde, die bellen nicht beißen. Aber woher soll ein Schaf das wissen? Es ist ein Fluchttier und kann nicht unterscheiden, ob es sich um ein gut gelauntes oder um ein aggressives Bellen handelt. Es fühlt einfach nur Angst.

Dass in einem Landschaftsschutzgebiet ein trächtiges Schaf durch Hundegebell so in Panik gerät, dass es sich das Bein bricht und eingeschläfert werden muss, ist erschütternd. Und es ist vor allem eines: vermeidbar. Der Fall zeigt, dass es mit Anleinen allein nicht getan ist. Damit sich so etwas nicht wiederholt, sollte in der Erdekaut ein Hundeverbot gelten. Allein das Anleinen reicht offenkundig nicht aus, um die dort lebenden Tiere zu schützen. Fürs Gassigehen gibt es genügend andere Wege und Flächen. Dass ein solches Verbot möglich ist, zeigt ein Blick nach Frankfurt: Dort untersagt die Stadt seit dem vergangenen Jahr das Mitführen von Hunden im Günthersburg- und im Holzhausenpark, weil beide als Spielparks für Kinder ausgewiesen sind. Übertragen auf die Erdekaut heißt das: Wo sensible Natur- und Weidebereiche bestehen, dürfte doch deren Schutz Vorrang haben. Ein komplettes Hundeverbot wäre die konsequenteste Lösung, damit sich ein solch tragischer Fall nicht wiederholt.