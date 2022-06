Die beiden Fußball-Landesligisten VfR Grünstadt und TuS Altleiningen müssen in der zweiten Runde des Verbandspokals auswärts antreten. Während der VfR schon weiß, auf welchen Gegner er trifft, muss man beim TuS noch die erste Runde Ende Juli abwarten.

Der VfR Grünstadt weiß schon Bescheid: Die Mannschaft von Trainer Christian Rutz, die nur knapp am Aufstieg in die Verbandsliga gescheitert ist, muss in der zweiten Runde bei Bezirksligist Rot-Weiss Seebach antreten. Ein paar Kilometer weiter, beim TuS Altleiningen, kann sich Coach Michael Wolter dagegen den Gegner schon unter Wettbewerbsbedingungen anschauen. Der TuS muss zum Sieger des Duells zwischen ASV Maxdorf (A-Klasse) und SV Weisenheim/Sand (Bezirksliga). Auch die TSG Eisenberg kann sich in der ersten Runde noch entspannt zurücklehnen. Der A-Klassist bekommt es in der zweiten Runde ebenfalls mit einem Bezirksligisten zu tun: Gegner ist der FV Freinsheim. Alle drei Partien sind für 10. August (18 Uhr) angesetzt.