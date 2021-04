Die Energiewende ist ohne Windkraftanlagen nicht zu schaffen. Ihr Bau ist jedoch in sehr vielen Bereichen ausgeschlossen. In der Verbandsgemeinde Leiningerland verbleiben nur Restflächen. Für zwei davon gibt es mit der Firma Gaia einen Interessenten. Es gibt aber auch Gegner.

Die Erzeugung Erneuerbarer Energien über Windräder ist ein „zweischneidiges Schwert“, wie es Frank Kohnle (CDU) kürzlich im Kirchheimer Ortsgemeinderat ausdrückte. Auf der einen Seite sei es sinnvoll, die Errichtung von Windkraftanlagen zu fördern, auf der anderen Seite passten die 200 Meter hohen Türme oft nicht in die Landschaft. Christel Brodbach (FWG) wies auf die störenden Geräusche der Rotoren hin, die auch Schatten erzeugten, und SPD-Mann Thorben Becker zeigte sich nicht überzeugt davon, dass mehr Windräder gebraucht werden, denn: „Viele laufen ja sowieso nicht.“ Mehrheitlich entschied sich der Rat gegen Windenergieanlagen im Osten des Ortes.

Acht neue Windräder sollen errichtet werden

Kirchheim gehört mit Dirmstein, Großkarlbach, Laumersheim, Obersülzen und Obrigheim zu den sechs Kommunen in der Verbandsgemeinde Leiningerland, die von den Planungen der Firma Gaia direkt betroffen sind. Nach einem ersten Entwurf des Investors aus Lambsheim sollen acht Windräder aufgestellt werden, sechs davon in einem circa 250 Hektar großen Gebiet zwischen Obrigheim und Dirmstein sowie zwei auf einem etwa 20 Hektar umfassenden Areal in der Nähe des Metro-Logistikzentrums. „Es sollen Windenergieanlagen der neuesten Generation mit einer Nennleistung von rund sechs Megawatt zum Einsatz kommen“, sagt Gaia-Projektleiter Matthias Borrmann auf Anfrage. Bei der konkreten Entscheidung für einen Anlagentyp werde besonders auf eine geringe Schallemission geachtet. „Um das Windpotenzial voll auszuschöpfen, sind Nabenhöhen von rund 165 Metern sinnvoll“, so Borrmann, der die Investitionskosten pro Windrad „im mittleren einstelligen Millionen-Bereich“ ansiedelt.

Die Verbandsgemeinde hat zwei Möglichkeiten

Wie genau das Vorhaben umgesetzt werden kann, soll die Verbandsgemeinde nach dem Teilregionalplan Windenergie des Verbandes Region Rhein-Neckar „im Rahmen der Bauleitplanung steuern“. Dabei hat sie zwei Möglichkeiten: Entweder prüft sie die Zulässigkeit der Windräder nach der Vorschrift „Bauen im Außenbereich“ (Paragraf 35 Baugesetzbuch) sowie dem dazu gehörigen Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Oder sie stellt einen speziellen Teilflächennutzungsplan Windenergie auf. Gegenwärtig liegt die Erarbeitung zweier solcher Pläne auf Eis: seit 2014 für den Bereich der ehemaligen VG Hettenleidelheim und seit 2016 für die einstige VG Grünstadt-Land.

Verwaltung will nicht planen, das wäre zu teuer

Die Verwaltung möchte keine Planung vornehmen, wie Verbandsbürgermeister Frank Rüttger (CDU) erläutert: „Das wäre ein umfangreiches Verfahren, das sehr viel Zeit und Geld kosten würde, weil wir zum Beispiel alle naturschutzrechtlichen Belange prüfen lassen müssten. Wenn wir nichts tun, hat der Antragsteller die Gutachten vorzulegen.“

Hinzu komme, dass geeignete Standorte nicht ausgeschlossen werden dürfen und eine Fläche für Windenergienutzung nur ausgewiesen werden darf, wenn sie Platz für mindestens drei Anlagen bietet. Auf das kleine Areal bei der Metro passen jedoch nur zwei Windräder. „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in unserem Gebiet weitere Windkraftanlagen bekommen, steigt, wenn wir keinen entsprechenden Flächennutzungsplan erstellen“, macht Rüttger deutlich.

VG befürwortet Windrad-Bau, will aber wissen, was die Gemeinden davon halten

Generell befürworte die VG den Bau von Windrädern. „Wir sind schon lange intensiv am Klimaschutz dran und unter den regenerativen Energiequellen ist Wind am effektivsten“, sagt der Verwaltungschef. Auf die Frage, weshalb sich viele Rotorblätter der schon bestehenden Anlagen oft nicht drehen, nennt er mehrere Gründe. Unter anderem müssten die Windräder wegen Vogelzug, bei Überkapazitäten im Stromnetz und auch für Wartungen immer wieder abgeschaltet werden.

Um die „Stimmungslage“ zur Errichtung weiterer Windkraftanlagen in den Kommunen in Erfahrung bringen, steht das Thema derzeit in allen 21 Ortsgemeinden auf der Tagesordnung der Ratssitzungen. Anders als die Kirchheimer begrüßen die Neuleininger den Ausbau der Windenergie. Sie könnten davon zwar nicht profitieren, wollen es anderen Dörfern aber nicht verwehren. Auch die Wattenheimer stehen solchen Planungen positiv gegenüber. In der Vergangenheit wollten sie selbst gern Windräder haben, was allerdings nicht geht, weil die potenziellen Standorte im Naturpark Pfälzerwald liegen und vom Land zu Ausschlussgebieten erklärt wurden. In Hettenleidelheim will man erst Stellung nehmen, wenn die Räte der direkt betroffenen Ortsgemeinden ihre Meinung kundgetan haben.

In Laumersheim war die Anfrage der VG in der Sitzung am Mittwoch ein Thema. Die SPD-Fraktion ist besorgt wegen des Schattenwurfs und des Lärm durch die Anlagen. „Wir haben ja schon die Autobahn“, hieß es. CDU und FWG kritisierten, dass von den Einnahmen der Windräder auf Großkarlbacher Gemarkung nichts in Laumersheim hängen bliebe. Einstimmig wurde beschlossen, der Errichtung nicht zuzustimmen.

Dirmsteiner halten an altem Entschluss fest

In Dirmstein wird das Thema erst nach der Sommerpause besprochen. Ortsbürgermeister Bernd Eberle (FWG) sagte auf Anfrage: „Für mich hat der Beschluss von damals noch Bestand.“ Der Ortschef verweist damit auf eine Bürgerbefragung, die 2013 in der Gemeinde durchgeführt wurde. Damals stimmten etwa zwei Drittel gegen die Errichtung weiterer Windräder im Nordwesten der Gemarkung. „Das war eindeutig“, sagt Eberle. Dennoch sei er sich bewusst, dass sich die gesetzliche Grundlage geändert habe und sie „nicht mehr so einfach zu verhindern“ seien. „Es war also zu erwarten, dass das Thema wieder aufkommt.“

Das wird es nach der Sommerpause auch im Großkarlbacher Rat. Wie Ortsbürgermeister Paul Schläfer (FWG) mitteilt, will er das Thema bis zur nächsten Sitzung „durch haben“. „Es ist geplant, intern in der FWG Gespräche zu führen, dann wollen wir alle Fraktionen hinzuziehen und eine Entscheidung treffen.“ Ein so komplexes Thema könne man nicht im Rat diskutieren. Eine Tendenz, in welche Richtung die Entscheidung gehen wird, könne er nicht geben.

Relevant sind die Abstimmungsergebnisse der Räte letztendlich allerdings nur, wenn die VG einen Teilflächennutzungsplan Windenergie erstellt. „Nach Paragraf 35 Baugesetzbuch ist die Errichtung von Windrädern als privilegiertes Vorhaben im Außenbereich grundsätzlich zulässig“, so Rüttger. Nicht durch Befindlichkeiten, sondern nur durch stichhaltige Sachargumente könnten sie verhindert werden.

Flächen sind untersucht worden

Gaia-Projektleiter Borrmann erklärt, dass seine Firma die beiden genannten Flächen in der Verbandsgemeinde vorab beispielsweise hinsichtlich Artenschutz, Windpotenzial und der Schallsituation untersuchen. „Bei der Festlegung des Gebietes wird ein Siedlungsabstand von 1100 Metern berücksichtigt“, erzählt er. Um die Akzeptanz für das Vorhaben, das „nicht vor 2023 realisiert wird“, in der Bevölkerung zu erhöhen, „ist eine Beteiligung der Bürger und Kommunen fest vorgesehen“, so Borrmann. Nicht nur formell, sondern auch finanziell, was die Bundesregierung im Oktober 2019 beschlossen hat. Nach einem Eckpunktepapier des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie sind die Betreiber von ab dem Jahr 2021 neu errichteten Windrädern verpflichtet, der Standortkommune mindestens 0,2 Cent pro Kilowattstunde Stromertrag zu zahlen sowie den Einwohnern zusätzlich einen günstigen Bürgerstromtarif anzubieten.

Was ist der Teilregionalplan Windenergie?

Bis 2013 war das Thema Windenergie ein Kapitel im Einheitlichen Regionalplan des Verbandes Region Rhein-Neckar. Nachdem sich die Planungsvorgaben von Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz mehrfach geändert hatten und der in Mannheim ansässige Verband teilweise unterschiedliche Kriterien für sein Gesamtkonzept zugrunde legen musste, wurde das Thema in einen Teilregionalplan ausgelagert. Dieser liegt seit dem Satzungsbeschluss vom 11. Dezember 2019 den Ministerien zur Genehmigung vor, welche spätestens im Dezember 2020 erwartet wird. Demnach gibt es in der Verbandsgemeinde Leiningerland vier „Weißflächen“, auf denen noch Windräder gebaut könnten: Neben den Arealen bei Obersülzen und Obrigheim ist laut Bürgermeister Frank Rüttger in Bockenheimer Wingerten theoretisch Platz für drei Anlagen und am – größtenteils für die Windenergienutzung ausgeschlossenen – Ebertsheimer Gemeindeberg existiert eine Minifläche für maximal ein Windrad. Der Verband Region Rhein-Neckar ist eine demokratisch legitimierte Organisation auf der Basis eines Staatsvertrages zwischen den drei benachbarten Bundesländern und ist seit dem 1. Januar 2006 aktiv.