82 Notebooks und acht iPads sind in diesen Wochen an zehn Grundschulen der Verbandsgemeinde Leiningerland übergeben worden. Sie stehen den Lehrkräften leihweise zur Verfügung. Die Investition von rund 42.000 Euro sei über den Bund finanziert worden, sagte Bürgermeister Frank Rüttger (CDU).

Ziel der Verbandsgemeinde sei es, die Schulen so zügig wie möglich komplett mit einer digitalen Infrastruktur zu versorgen, erklärte Rüttger. Dafür seien im laufenden Jahr 150.000 Euro in den Haushalt eingestellt worden. 2023 stünden weitere 130.000 Euro zu diesem Zweck im Etat und 2024 noch einmal 120.000 Euro. Im Jahr 2021 seien bereits Schüler, die für Homeschooling keine geeigneten Endgeräte besitzen, mit 120 Tablets ausgestattet worden. Zudem sollen künftig in jedem Klassenzimmer elektronische Tafeln hängen, wofür auch technisch veraltete Smartboards ausgetauscht werden.

Dieser Tage konnte die Verwaltung Notebooks an die Lehrkräfte ausgeben. Sie waren zwar schon im Herbst geliefert worden, mussten aber erst noch eingerichtet werden. Dafür ist bei jedem Computer ein mehrstündiger Einsatz notwendig. Dieser Mammutaufgabe hat sich Tobias Rudnik, Auszubildender in der EDV-Abteilung der VG, gewidmet. Neben dem Betriebssystem habe er jeweils verschiedene Standard- und Spezialprogramme sowie Virenschutzsoftware installieren müssen, berichtet der 23-Jährige. Für den Einsatz in den politischen Gremien und den Schulen habe die Verbandsgemeinde inzwischen rund 1000 mobile Endgeräte an ihre 21 Ortsgemeinden verteilt, sagte IT-Experte Thilo Buhl.

Was noch fehlt, ist schnelles Internet

Laptops für die Pädagogen seien „längst überfällig“, meinte Jürgen Heckmann, Rektor der Luitpoldschule in Hettenleidelheim, als ihm am Donnerstag zwölf Laptops überreicht wurden. Er verwies auf zahlreiche, auch datenschutzrechtliche, Probleme, wenn Lehrpersonal private Computer im Dienst nutzt. Leider werde der Support nur für ein Jahr vom Staat gefördert, erzählte der Schuldezernent der VG, Carsten Brauer (CDU). „Auch noch völlig offen ist die Anschlussfinanzierung der Ersatzbeschaffungen“, berichtete Rüttger und machte klar, dass man den digitalen Standard in Zukunft erhalten müsse.

Was aktuell noch fehle, sei schnelles Internet mit Übertragungsraten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde. „Mit unserem 50-Megabit-Anschluss wird es teils schon eng, wenn alle Klassen online unterwegs sind“, meinte Heckmann, der sich jahrelang mit einer noch viel geringeren Bandbreite zufriedengeben musste. „Sobald die Rechner hochfuhren, konnte ich nicht mehr telefonieren“, beschrieb er eine Situation, die erst vor weniger als zwölf Monaten abgestellt wurde. Laut Rüttger ist bislang noch keine Schule in der VG über das von Bund und Land geförderte Kreiscluster an Glasfaser angeschlossen.