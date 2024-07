In den vergangenen Jahren sind insgesamt acht Personen vom Verbandsgemeinderat als Wegewarte ins Ehrenamt gewählt worden. Sie haben die Wanderwege im VG-Gebiet unter sich aufgeteilt und kümmern sich um deren Instandhaltung – so werden regelmäßige Begehungen gemacht und Reparaturen oder Freischnitte ausgeführt. Dafür erhalten die Wegewarte Aufwandsentschädigungen von der Verbandsgemeinde Leiningerland. Da einige der bisherigen Mitstreiter künftig kürzer treten oder mittelfristig auch ganz mit dieser Arbeit aufhören wollen, gab es einen Aufruf, um Nachfolger zu rekrutieren.

Der ist nach Angaben von Bürgermeister Frank Rüttger (CDU) unerwartet positiv verlaufen, „wenn man bedenkt, wie schwer es generell ist, heutzutage noch Menschen fürs Ehrenamt zu begeistern“. Damit die neuen Ehrenamtlichen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben künftig Versicherungsschutz genießen, mussten auch sie vom VG-Rat formell ins Amt gewählt werden – was in der jüngsten Sitzung einstimmig geschah: Alfred Betzler aus Wattenheim, Markus Götz aus Dirmstein, Paul Hähnel aus Carlsberg und Volker Wilhelmy aus Kleinkarlbach werden das Team künftig verstärken. Die alten Hasen weisen sie in ihre Aufgaben ein, sodass sie alsbald ganze Wegabschnitte oder auch Teilstücke davon betreuen können.