Dieses Wochenende geht das Verbandsgemeinde-Fest in die zweite Runde. Es findet am Samstag in Mertesheim statt, wo am Sonntag gleich weitergefeiert wird: der 1250. Geburtstag der Gemeinde. Letzteres mit zwei Jahren Verspätung, aber das ließ sich wegen Corona nicht anders deichseln. Programm gibt es an beiden Tagen.

Das Fest der Verbandsgemeinde Leiningerland ist ein noch junges Format: Erst vergangenes Jahr feierte es in Altleiningen seine Premiere. Die war in Teilen holprig, wie nicht zuletzt in dieser Zeitung berichtet wurde.