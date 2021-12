Die Ausstattung von Feuerwehren und Schulen sowie große Projekte im Umweltbereich werden die Verbandsgemeinde in den kommenden Jahren viel Geld kosten. Die zuletzt zweimal gesenkten Umlagesätze will sie trotzdem nicht wieder erhöhen, sondern die Ortsgemeinden weiter entlasten.

Laut Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung haben Gemeinden und Städte das Pandemie-Jahr 2020 durch Finanzhilfen von Bund und Land unbeschadet überstanden. „Dennoch werden die Haushaltsprobleme wieder wachsen, da die Krise in Rheinland-Pfalz auf notorisch schwache Kommunen mit geringer Investitionskraft und hoher Verschuldung traf“, heißt es in dem Report, der den Unterlagen zum VG-Rat beilag. Eine Entlastung der schwächsten Glieder in der Kette tut daher gut und entsprechend wurde entschieden. „Die Verbandsgemeinde- und Schulumlage bleiben zusammen bei 36 Prozent“, sagte Bürgermeister Frank Rüttger (CDU).

Bezogen auf den im Fusionsvertrag zwischen der VG Grünstadt-Land und der VG Hettenleidelheim festgelegten Satz von 38,5 Prozent, „entlasten wir unsere 21 Ortsgemeinden damit um jährlich 805.000 Euro“, rechnete er vor. Bereits 2020 war der Satz auf 37,1 Prozent gesenkt worden, zum 1. Januar 2021 dann auf 36 Prozent. Diese 36 Prozent verteilen sich 2022 auf 27,49 Prozent allgemeine VG-Umlage, was Zuflüssen von etwa 8,85 Millionen Euro entsprechen wird, und 8,51 Prozent Sonderumlage für die Schulen (Einnahmehöhe: 2,51 Millionen Euro). Für 2023 stehen 27,54 Prozent (9,08 Millionen Euro) VG-Umlage im Plan und 8,46 Prozent (2,56 Millionen Euro) Schulumlage.

„Schwarze Null“ in den Jahren 2022 und 2023

Mit Blick auf die Ergebnisetats des Doppelhaushaltsplans sprach Rüttger wie schon in den vorberatenden Ausschusssitzungen von einer „guten schwarzen Null“. 2022 stehen Erträgen von rund 19,70 Millionen Euro Aufwendungen von rund 19,67 Millionen Euro gegenüber und es wird mit einem Überschuss von 28.420 Euro gerechnet. 2023 soll das Plus nach dem Plan 77.700 Euro betragen: Es sind 20,24 Millionen Euro an Erträgen und 20,16 Millionen Euro an Aufwendungen angesetzt.

Mit Abstand größter Posten auf der Aufwandsseite sind die Personalkosten, die für 2022 mit 8,64 Millionen Euro und für 2023 mit 9,02 Millionen Euro im Zahlenwerk stehen. Trotz eingerechneter voraussichtlicher Tariferhöhungen fallen diese Positionen niedriger aus als der Ansatz für 2021 mit 9,03 Millionen Euro. Der vorläufige Jahresabschluss 2020 weist sogar noch 9,39 Millionen Euro an Personal- und Versorgungsaufwendungen auf. „Wir haben für kommendes Jahr mit 110 Stellen sieben weniger im Plan als 2021, was dem Umstand zuzuschreiben ist, dass nun konsequent alle Beschäftigten, die den Werken zuzuordnen sind, auch in der dortigen Stellenübersicht aufgeführt werden“, so Rüttger.

2 Millionen für Renaturierungsprojekte

Die vorgesehenen Investitionen der Verbandsgemeinde in Höhe von 12,81 Millionen Euro im Jahr 2022 und 3,72 Millionen Euro in 2023 sind geprägt von Anpassungen der Ausstattung und Nachholbedarf bei Feuerwehren und Schulen sowie großen Renaturierungen an Gewässern. Bis 2024 sind allein neun Feuerwehrfahrzeuge zu ersetzen und 1,06 Millionen Euro in die Digitalisierung der Grundschulen zu stecken.

Für 2022 sind unter anderem Großprojekte im Umweltbereich geplant, beispielsweise die naturnahe Gestaltung des Eckbachs zwischen Dirmstein und Laumersheim für 1,05 Millionen Euro und die Renaturierung des Schulwiesengrabens in Hettenleidelheim, der mit 1 Million Euro kalkuliert ist. Ferner sind für die Altleininger Brandschützer zwei Wagen mit einer Teilzahlung von zusammen 395.000 Euro angesetzt, ein Tanklöschwagen für die Ebertsheimer Wehr (350.000 Euro) sowie Mittel für die Verbesserung der Fuhrparks in Bockenheim-Kindenheim (275.000 Euro) und Kirchheim-Kleinkarlbach (160.000 Euro).

4,1 Millionen für Raumlüfter an Grundschulen

5,76 Millionen Euro sollen in die Grundschulen fließen, davon 4,10 Millionen Euro in den Einbau raumlufttechnischer Anlagen. Bernd Eberle (FWG) merkte dazu an: „In absehbarer Zeit werden uns die Abschreibungen für die Anschaffungen zu schaffen machen. Wie sollen wir das erwirtschaften?“

Insgesamt müssen zur Finanzierung der Investitionen 2022 Kredite in Höhe von 5,59 Millionen Euro aufgenommen werden, 2023 noch mal 2,38 Millionen Euro. Der Schuldenberg der VG wird kräftig wachsen – von 11,97 Millionen Euro zum 31. Dezember 2021 auf 18,32 Millionen Euro zum Jahresende 2023. Was die gerichtlich verlangte Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs 2023 bringt, bleibt laut Rüttger abzuwarten. „Es wird wohl nicht mehr Geld im Topf sein, es wird nur umverteilt. Wie weit wir davon profitieren, wird man sehen“, so der Verwaltungschef.