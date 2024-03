Noch rechtzeitig vor Ostern haben sich die Mitarbeiter der Eisenberger Verbandsgemeinde-Bücherei über eine Spende in Höhe von 800 Euro freuen. Das Geld stammt von den Eisenberger Hexen, die sich bei der Übergabe unter die Kinder an diesem Tag mischten. Sie hatten nämlich einen Mal- und Basteltermin in der Bücherei, der den Kleinen richtig Spaß machte. Seit gut 30 Jahren machen die Hexen, die bislang eine Abteilung der TSG waren und jetzt dem Gesang- und Musikring angeschlossen sind, am Schmutzigen Donnerstag das Stadtzentrum unsicher. Auf den Straßen erheben sie Maut. Auch am Hexentopf auf dem Wochenmarktplatz wird ordentlich gespendet und so mancher Gewerbetreibende unterstützt das soziale Engagement der Frauen zusätzlich. Die Einnahmen kommen örtlichen Einrichtungen zugute. Dabei stehen vor allem die Kinder im Fokus. In diesem Jahr kam eine Summe von 2800 Euro zusammen, rund 200 Euro mehr als 2023. Davon gingen 2000 Euro an die Steinborner Kita „Haus der Kinder“. Mit den 800 Euro, die die Bücherei bekam, sollen Projekte für Kinder unterstützt werden, die im normalen Budget nicht enthalten sind.