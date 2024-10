Wenn Gefahr in Verzug ist, müssen die Bürger gewarnt werden. Dafür gibt es mehrere Kanäle. Die VG Leiningerland möchte das Vorgehen in solchen Fällen nun schärfen.

Nachdem es bereits zweimal zu Ausfällen des Glasfasernetztes im Leiningerland gekommen ist, plant die Verbandsgemeinde nun, einen Alarm- und Einsatzplan zu erstellen, in dem klar geregelt ist, wann die Bevölkerung auf welche Art gewarnt werden kann.

Anlass ist unter anderem der Ausfall des Mawacon-Glasfasernetztes am Dienstag, 1. Oktober. Das Problem: In einer solchen Situation fällt nicht nur die Internetverbindung der Betroffenen aus, sondern auch das Festnetz. Das heißt, Notrufe sind in dieser Zeit unmöglich.

Aus diesem Grund hat die Verbandsgemeinde laut Bürgermeister Frank Rüttger bei besagtem Ausfall Notrufstützpunkte installiert, damit auch Menschen ohne Handy Hilfe rufen können, wenn ein Notfall eintritt. Diese befanden sich unter anderem in den Feuerwehrhäusern, die in dieser Zeit besetzt waren. Die Bevölkerung sei zusätzlich informiert worden.

Mehrere Warnsysteme

Damit die Warnung der Bürger umgekehrt funktioniert, setzt die Verbandsgemeinde auf mehrere Säulen, wie die Ordnungsbehörden auf Nachfrage der RHEINPFALZ mitteilt. Dazu zählen die Handy-Apps Katwarn und Nina, die Bürger allerdings installieren müssen, damit die Warnung sie erreicht. Wer sie nicht hat, bekommt aber trotzdem Bescheid, und zwar über Cell Broadcast.

Die VG greife auch auf sie zurück, ergänzen die Ordnungsbehörden. Der Mobilfunkdienst, eingeführt im Februar 2023, kontaktiert Handys im Katastrophenfall auch, allerdings muss das Gerät dafür eingeschaltet und in Sachen Updates auf dem aktuellen Stand sein, informiert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Außerdem darf es sich nicht im Flugmodus befinden.

Warnungen nur bei großen Gefahrenlagen

Doch auch Menschen ohne Smartphone oder Handy erhalten die Warnung. Dafür will die Verbandsgemeindeverwaltung einerseits über das Sirenensystem in der Fläche sorgen, andererseits über Lautsprecherdurchsagen. Jörg Schifferstein, Sprecher der VG, fügt an: „Welches Warnmittel konkret bei einem Einsatz ausgelöst wird, hängt von der jeweiligen Einsatzlage ab.“

Als Beispiel nennt Schifferstein den Großbrand im Oktober vergangenes Jahr in Dirmstein, bei dem Gefahr durch eine Rauchgaswolke bestanden hatte. Damals sei bereits eine Katwarn-Meldung an die Bevölkerung herausgegangen. Die Verbandsgemeinde wolle die Warnungen aber nicht inflationär ausgeben, sondern nur bei größeren Gefahrenlagen, denn wie Schifferstein mitteilt sei es wichtig, „ein Abstumpfen der Bevölkerung zu vermeiden“.