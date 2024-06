Mittlerweile können die Veranstalter genauer abschätzen, wie viele Menschen zur Sausenheimer Höllenpfad-Weinwanderung am ersten Juni-Wochenende kamen. Zunächst konnten sie nur den allgemeinen Eindruck übermitteln, dass der Andrang trotz teils widrigen Wetters recht groß war. Mittlerweile haben sie ausgewertet, wie viele Weinprobierkarten sie verkauften. Der Sausenheimer Winzer-Vorsitzende Gerhard Siebert berichtet: Es waren knapp 1400 Stück. „Das sind etwa zehn Prozent weniger als in den absoluten Spitzenjahren.“ Die Organisatoren gehen davon aus, dass etwa ein Viertel der Gäste die Karte erwirbt. Damit wäre von etwa 5500 Höllenpfad-Wanderern in diesem Jahr auszugehen. Siebert sagt: „Gerade viele junge Leute waren da und es kam zu keinen negativen Vorfällen. Es wurde sehr diszipliniert probiert. Es waren Besucher aus ganz Deutschland da, zum Beispiel aus Magdeburg, Bremen, Osnabrück, Feldkirchen, und zahlreiche englischsprechende Gäste.“