Nach einer schweren Operation ist Constantin Olk mehr als 5000 Kilometer geradelt. Er hat seine Grenzen ausgetestet. Und die seines Kindes. Darüber berichtet er in Grünstadt.

„Einfach gesund zu werden reicht nicht, du musst dir ein Ziel setzen.“ Dieser Ratschlag einer Kollegin hat Constantin Olk zu einer spektakulären Höchstleistung angetrieben – nach einer sehr schweren Knieverletzung. Die hatte er sich durch einen Unfall zugezogen. Fortan hatte er nicht nur immense Schmerzen, sondern war nach einer komplizierten Operation auch gezwungen, drei Monate lang ausschließlich auf dem Rücken zu liegen. Dabei kam der Familienvater ins Grübeln über die finanzielle Absicherung und ob er jemals wieder richtig auf die Beine kommt. Er hat doch einen Hund und liebt es, zu wandern!

Den Tipp der Kollegin im Ohr besann er sich auf einen Traum. „Ich wollte schon immer mal mit dem Fahrrad quer durch Europa“, erläutert der Wirtschaftsingenieur aus der Eifel, der in Ludwigshafen arbeitet. Er gab sich zwei Jahre Zeit, um zu genesen und zu trainieren. Dann sollte es im Sattel und nur mit Muskelkraft vom Nordkap in Norwegen nach Istanbul in der Türkei gehen. „Dass mein Sohn Nikolaj unbedingt mitwollte, war mir nicht recht“, sagt Olk. Er habe mit ihm zwar schon längere Touren absolviert, aber die Dimension dessen, was er sich nun vorgenommen und für das er ordentlich Urlaub angespart hatte, war doch eine andere. Der 15-Jährige setzte sich aber durch – und sein Vater bereut das nun rückblickend keine Sekunde. Nikolaj habe sich hervorragend entwickelt: sein Englisch, seine Selbstständigkeit, seine Problemlöse- und Entscheidungskompetenz. „Wir waren gleichberechtigte Partner“, resümiert der Papa.

Drei Tage bis zum Nordkap

Am 3. Juli 2025 habe er sein Kind mittags von der Schule abgeholt und sei mit ihm (mitsamt Ranzen) direkt gen Norden gefahren. Im Gepäck waren zwei stabile knallgelbe Fernfahrräder, weshalb sie sich „Team Minions“ tauften. Drei Tage waren sie unterwegs. „In der ersten Nacht haben wir im Auto gepennt, in der zweiten in einem Hotel in Schweden und in der dritten waren wir am Nordkap“, berichtet Olk. Dort ließen sie den knapp 20 Jahre alten Mercedes stehen und sattelten um. Tagelang ging es nur geradeaus, sie trafen viele Rentiere und kaum Menschen.

Kaum Menschen, aber Rentiere trafen sie in Finnland. Foto: Constantin Olk/Oho

„Wir haben nichts vorgeplant, hatten nur die grobe Richtung im Kopf“, erläutert Olk. So blieb auch manche Überraschung nicht aus, die zu enormen Umwegen führte, etwa eine gesperrte Brücke und eine fehlende Fährverbindung. Ein Zelt hatten sie zwar immer dabei, aber die beiden waren sich einig, dass sie für ein richtiges Bett und eine Dusche notfalls auch ihre Tagesetappe verlängern. „163 Kilometer war die längste Strecke, die wir an einem Tag bewältigt haben, meist waren es 100 bis 120 Kilometer.“ Eine Pause gönnten sie sich nur an einem Tag aufgrund einer Unwetterwarnung in Polen.

Viele Steigungen und Reparaturen

Ansonsten spielte es keine Rolle, ob es kalt, windig, nass oder heiß war. Vater und Sohn strampelten unermüdlich auf Wegen über Schotter und Sand, Asphalt oder auch querfeldein, sind dabei an die mentalen und physischen Grenzen gegangen. Sie haben extreme Steigungen überwunden, etwa über die Karpaten, die Sudeten und das Balkangebirge. Muskelkater und andere Schmerzen, gefährliche Situationen zwischen rücksichtslosen Lkw, gerissene Bowdenzüge, defekte Gangschaltungen und Reifen konnten sie nicht aufhalten. Ebenso wenig unzählige Stiche von Moskitos und sogar ein Hundebiss in Estland. „Attacken von Straßenhunden sind ein großes Thema gewesen“, berichtet Olk und erzählt von brenzligen Momenten voller Angst.

Ungemütlich und nicht ungefährlich: zwischen Lkw in Bulgarien. Foto: Constantin Olk/Oho

Aber irgendwie haben sie immer alles geschafft und auch stets Hilfe erhalten, wenn sie sie brauchten. Großartige Gastfreundschaft durften sie erfahren sowie sehr berührende Momente. Welcher der 15 bereisten Staaten ihm am besten gefallen hat? „Landschaftlich sind Norwegen und Finnland nicht zu toppen“, findet er. Von der Kultur her habe ihn Serbien am meisten beeindruckt. „Das ist ein absolut unterschätztes Land, dort bilden slawische Ernsthaftigkeit und mediterrane Leichtigkeit eine tolle Mischung.“

Witzig: an der Grenze von Russland, Litauen und Polen. Foto: Constantin Olk/Oho

Insgesamt hat er in 56 Tagen 5050 Kilometer zurückgelegt, der Sohn 3300 Kilometer. „Unter Protest hab ich ihn in Bratislava in einen Flixbus gesetzt und zurückgeschickt, weil die Ferien zu Ende waren“, erzählt der 49-Jährige. Nikolajs Drahtesel konnte bei einer Freundin deponiert werden. Was Olk nach der Ankunft in Istanbul am 30. August mit seinem eigenen Rad getan hat, wie er schließlich zu seinem Auto zurückkam und vieles mehr, erfahren die Besucher bei seinem Vortrag bei der Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg, deren Vorsitzender Sebastian Baierl ein Kollege von ihm war. „Ich möchte Mut machen, neue Wege zu gehen und Vertrauen in die eigene Stärke zu entwickeln. In vielen Situationen muss man sich den Herausforderungen stellen und einfach tätig werden“, erklärt der zweifache Vater, dessen Reiselust weiterhin ungebrochen ist.

Vortrag

Constantin Olk hält einen reich bebilderten Vortrag über seine abenteuerliche Reise unter dem Titel „Vom Nordkap zum Bosporus“ am Donnerstag, 19. März, ab 19 Uhr im Bistro Lebensreich der Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg.