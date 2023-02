Die Windschutzscheiben von zwei in der Sportplatzstraße in Altleiningen geparkten Autos sind in der Nacht auf Donnerstag eingeschlagen worden. Laut Polizei waren ein schwarzer und ein grauer Peugeot betroffen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Inspektion Grünstadt entgegen, Telefon 06359 9312 0.