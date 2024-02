Ein Schaden von etwa 1000 Euro ist durch mehrere eingeritzte Buchstaben an einer Beifahrertür eines BMW in Grünstadt entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war das Auto am Mittwoch zwischen 9.30 und 11.10 Uhr auf einem Parkplatz in der Spitalstraße abgestellt gewesen. In diesem Zeitraum hat eine unbekannte Person mit einem spitzen Gegenstand das Auto beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359 93120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.