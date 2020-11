In der Nacht auf Samstag ist unterhalb der Aussichtsplattform im westlichen Teil des Renaturierungsgebiets wohl eine Freiluftparty gefeiert worden – diesen Schluss zieht Bürgermeister Bernd Findt (FWG) aus den Überbleibseln, die die Landschaft anschließend verschandelten. Die mitgebrachten Utensilien – ein Einkaufswagen vom Hit-Markt, ein Kasten Bier, sowie in Folie eingeschweißtes Grillgut – wurden dem Ortschef zufolge direkt im renaturierten Eisbach entsorgt, die Feuerstelle mitten auf dem Gehweg errichtet. Am Samstag erreichten Findt mehrere Anrufe von „verärgerten und frustrierten“ Besuchern des Renaturierungsgebiets, die ihm die Schäden meldeten. „Auch wenn durch den derzeitigen Lockdown keine Feste erlaubt sind und die Gastronomie geschlossen bleiben muss, sind solche ,Ausfälle‘ nicht zu dulden und nicht hinnehmbar“, stellte Findt klar. Er werde Anzeige beim Ordnungsamt und eventuell auch bei der Umweltbehörde der Kreisverwaltung stellen. Wenn jemand Beobachtungen gemacht hat, die zu den Verursachern führen könnten, soll er sich beim Ordnungsamt der VG Leiningerland melden: Telefon 06359/80010.