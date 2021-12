In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte eine Schneise der Verwüstung durch den Waldfriedhof in Carlsberg gezogen. Vermutlich sind die Vandalen durch das Haupttor in der Friedhofstraße auf das Gelände gekommen und haben es am hinteren Ausgang in Richtung Margarethenhof wieder verlassen. Gemeindearbeiter Dieter Fischer entdeckte die Untaten am Morgen bei Arbeitsantritt. Die Täter haben an verschiedenen Stellen Pflanzen, tönerne Blumenschalen, Dekoration und Grablichter herausgerissen und zerstört. Auf dem gesamten gepflasterten Hauptweg liegen Scherben, auch von Weinflaschen. Mindestens fünf Gräber wurden beschädigt, darüber hinaus die Kompostbehälter. „Wir schließen unsere Friedhöfe nachts nicht ab“, sagt Bürgermeister Werner Majunke (CDU), der Anzeige gegen unbekannt bei der Polizei erstattet hat. Der Sachschaden ist nicht besonders hoch. Was aber schwer wiegt, ist laut Sigfried Doll, Leiter der Polizeiinspektion Grünstadt, die Störung der Totenruhe. „Das ist keine Ordnungswidrigkeit, sondern ein Vergehen. Es kann mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.“