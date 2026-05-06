Die Zerstörungen an den Wanderwegschildern treffen kein anonymes System, sondern hart arbeitende Menschen, kritisiert unsere Autorin Silke Bauer.

Mitten in die Vorfreude auf den neuen Trilogiewanderweg platzt blanke Respektlosigkeit: Noch bevor der Weg überhaupt eröffnet ist, sind neue Schilder mit Graffiti beschmiert und Pfosten umgerissen worden. Das ist kein harmloser Streich – sondern einfach nur unfair.

Denn hier wird nicht irgendein anonymes System getroffen, sondern die Arbeit von Menschen, die Zeit, Geld und Herzblut investieren. Sie stecken Stunden in Streckenführung, Sicherheit, Beschilderung und Pflege, damit am Ende alle etwas davon haben: Familien, Touristen, Einheimische. Wer das mutwillig zerstört, tritt diese Leistung mit Füßen und nimmt der Gemeinschaft etwas weg.

Außerdem verursacht Vandalismus Zusatzkosten für Reinigung, Ersatz und Reparaturen, die am Ende wieder alle tragen. Geld, das sinnvoller in Bänke, Naturschutz oder die Instandhaltung anderer Wege fließen könnte. Man kann über Gestaltung, Projekte oder Prioritäten streiten – aber Zerstörung ist keine Meinungsäußerung. Wer etwas verändern will, kann sich einbringen, mitdiskutieren und Vorschläge machen. Wer stattdessen Dinge kaputtmacht, zeigt nur eines: Gleichgültigkeit gegenüber dem, was andere für alle aufbauen.