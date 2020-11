Die Ursache für den Wohnungsbrand in der Sausenheimer Straße in Grünstadt ist geklärt: „Die Kochplatte des Herdes war eingeschaltet“, sagte ein Sprecher der Kriminalpolizei in Neustadt am Donnerstag auf RHEINPFALZ-Anfrage. Das habe ein Gutachter festgestellt. Ein technischer Defekt sei auszuschließen. Bei dem Brand ist nach Schätzungen der Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von 200.000 Euro entstanden. Der Brand ist am Dienstag kurz vor Mittag von Polizisten bemerkt worden. Sie informierten die Feuerwehr und evakuierten acht Personen aus dem Mehrfamilienhaus. Die 49-jährige Bewohnerin war zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung.