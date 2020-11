Die Kriminalpolizei schätzt den Schaden, der Mittwochnacht bei einem Brand in einem Palettenlager entstanden ist, auf 120.000 Euro. Die Ursache ist noch ungeklärt. Die Feuerwehr war bis in die frühen Morgenstunden beschäftigt.

Brandermittler waren am Donnerstagvormittag in der Karl-Henschel-Straße, um in den Ruinen des Palettenlagers nach der Ursache für das Feuer zu suchen. Doch bislang gibt es keine Erkenntnisse, was den Brand in dem Gebäude, das auf einem eingezäunten Grundstück steht, ausgelöst haben könnte. „Ein Brandgutachter wird das Ganze am Freitag untersuchen“, sagt Stefan Molter von der Kriminalpolizei Neustadt. „Wir hoffen, dass wir dann was zur Ursache sagen können.“ Die Polizei schätzt den Schaden, der dem Palettenhandel entstanden ist, auf 120.000 Euro – im Inneren des völlig ausgebrannten Gebäudes wurden 3000 neue Paletten gelagert.

Brandwache bis um 4 Uhr

Die Grünstadter Feuerwehr hatte das Feuer gegen 3 Uhr gelöscht, bis 4 Uhr war noch eine Brandwache mit neun Leuten vor Ort, berichtet Wehrleiter Jens Michel: „Das Schwierige war, dass das Dach im Inneren lag und wir nicht an die Glutnester rangekommen sind.“ Auch am Tag danach sind die Wehrleute noch beschäftigt: Im Feuerwehrhaus werden Geräte gereinigt und repariert.

Erst in der vergangenen Woche hatte es auf einem Firmengelände in Kleinkarlbach gebrannt: Hier ist das Feuer in einem offenen Container für Kartonagen entstanden und hatte unter anderem Holzpaletten und Kunststoffgebinde zerstört. Die Kriminalpolizei hatte einen technischen Defekt für ausgeschlossen erklärt. Sie ging von einer „zumindest fahrlässig begangenen Brandstiftung“ aus. Die Ermittlungen laufen Molter zufolge weiter.