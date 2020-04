Bislang sind weder Ursache noch Schadenshöhe zu dem Dachstuhlbrand am Karsamstag in der Bärenbrunnenstraße in Sausenheim bekannt. Das sagte die Polizei am Ostermontag auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Begründet wurde das mit den Feiertagen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen jedoch aufgenommen. Am Samstagabend war die Feuerwehr mit rund 50 Einsatzkräften zu einem Brand in einem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhaus ausgerückt. Für die Löscharbeiten wurden zwei Drehleitern eingesetzt.

Mit zweiter Drehleiter effektiver gelöscht

„Außerhalb von Großschadensereignissen kommt das vielleicht ein bis zwei Mal im Jahr vor“, sagte der Grünstadter Wehrleiter Jens Michel. „Wir haben die zweite Drehleiter angefordert, weil die Flammen von einer Seite zur anderen durch die Dachhaut liefen“, erläuterte er. Der zweite Leiterwagen kam um 18 Uhr von der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Leiningerland. So konnte der Brand von zwei Seiten gleichzeitig bekämpft werden.

Um gezielter löschen zu können, wurden großflächig die Ziegel gelöst und hinuntergeworfen. Als die Grünstadter Wehr, die um 17.16 Uhr alarmiert worden war, am Einsatzort eintraf, stand laut Einsatzleiter Thilo Gutenmorgen zunächst die linke Giebelseite einer Maisonettewohnung in Flammen. „Die Polizei war schon da und hatte alle Bewohner, die sich noch im Haus befanden, herausgeholt“, berichtete er. Verletzt wurde niemand, auch kein Haustier. Insgesamt leben zwölf Personen in dem Gebäude.

Alle Bewohner sind wohlauf

Die zwei Leute aus der Maisonettewohnung seien über Ostern bei Verwandten untergekommen, so Gutenmorgen. Inwieweit die Wohnung saniert werden muss, werde ein Sachverständiger entscheiden, sagte Michel. Gegen 19.30 Uhr war der Einsatz, an dem zehn Fahrzeuge zuzüglich Polizei und Rettungsdienst beteiligt waren, beendet. Es schloss sich eine Brandwache mit Wärmebildkameras an, um eventuelle Glutnester aufzuspüren.