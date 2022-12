Behälter zum Aufbewahren von Servietten, Zeitungsständer oder Blumenübertöpfe: Elke Walter aus Bockenheim stellt stabile Gefäße aus dünnem Zeitungspapier her. Ihre Upcycling-Produkte geben auch der RHEINPFALZ ein zweites Leben. Die Idee wurde aus der Not heraus geboren.

Es klingt unglaublich: Aus weichen Papierröllchen fertigt Elke Walter feste und wasserdichte Behälter an. Dabei verwertet die Wahl-Bockenheimerin unter anderem auch DIE RHEINPFALZ. „Wenn montags das Sportbuch drin ist, kann ich vieles in Grün machen“, erzählt die 65-Jährige. Sie könne aber auch rein weiße oder schwarz-weiße Sachen produzieren. In der Regel sind ihre Werke jedoch bunt wie die Bilder der Tageszeitung.

„Ich hatte keinen Korb finden können, der genau in ein bestimmtes Küchenregal passte“, blickt Walter auf den Frühling 2021. Damals hatte sie zudem viel Zeit – nicht wegen Corona, sondern weil sie gerade nach 20 Jahren als Mitarbeiterin im Cabriobad Leiningerland in Grünstadt in den Ruhestand verabschiedet worden war. Mit „CabaLela“ hatte Matthias, einer ihrer Söhne, den Namenswettbewerb für das einstige Allwetterbad auf der Bückelhaube gewonnen.

Als erstes ein Tablett für Schlüssel gemacht

Als eine Freundin dann im Internet Lampenschirme und Schmuck aus Papierrollen fand, war die Idee für ein neues Hobby geboren. „Mein erstes Projekt war ein Tablett für den Flur, auf dem die Schlüssel abgelegt werden können“, erzählt Walter. Wie sie die ebenso attraktiven wie praktischen Dinge am besten macht, hat sie ausgetüftelt. „Das Papier wird in breite Streifen geschnitten, dann von einer Ecke her um einen Metallstab gewickelt und mit einem Prittstift befestigt, bevor der Draht wieder entfernt wird“, gibt Walter Einblicke in ihre Freizeitbeschäftigung. Etwa 100 bis 200 solcher Röllchen benötigt sie für ein neues Kunstwerk. Sie werden nebeneinander gelegt, immer im Wechsel ein dünneres Anfangs- und ein dickeres Endstück, das Ganze auf Papier oder Pappe geklebt und zurechtgeschnitten.

„So schnell kann ich die Zeitung gar nicht lesen, wie sie meine Frau zerschnitten hat“, meint Rainer Walter schmunzelnd. Er unterstützt das Hobby seiner Gattin nach Kräften. „Als sie einen CD-Ständer machen wollte, habe ich ihr beim Pappmaschee-Gerüst geholfen“, berichtet er. Auch besorge er schon mal passende Styrodur-Platten aus dem Baumarkt, mit denen stabile Sockel angefertigt werden. Der gut durchdachte und exakt ausgeführte Grundaufbau sei das Wichtigste, sagt Elke Walter und zeigt unter anderem eine Wäschetruhe, auf der man auch gemütlich sitzen kann.

Mit Folie ausgekleidet und Innentaschen versehen

Mit dem Hauptmaterial Altpapier werde sie aus dem Freundes- und Bekanntenkreis „zugeschmissen“. Am liebsten seien ihr innen lackierte Umverpackungen aus dem Krankenhaus. „Man bekommt mit der Zeit einen besonderen Blick für Kartonagen“, sagt die vierfache Großmutter. In den Supermärkten seien die Leute oft froh, wenn sie Pappkästen mitnehme, weil dann die Entsorgung gespart werde.

Für eine würfelförmige Kiste mit Seitenlängen von 35 Zentimetern und Tragegriffen benötigt Walter etwa eine Woche. Manche Arbeiten werden – je nach Verwendungszweck – mit Folie oder Stoff ausgekleidet, auch Innentaschen werden genäht. Um die Gegenstände alltagstauglich wasserfest zu bekommen, werden sie zweimal mit lebensmittelechter Farbe lackiert. „So kann man die Sachen feucht auswischen oder problemlos durch den Regen tragen“, erläutert die gelernte Damenschneiderin, der die kreative Ader in die Wiege gelegt wurde. Der Vater hatte ein Malergeschäft. „Einige von ihm gestrichene Fassaden hab ich mit schönen Bildern verziert“, sagt Walter. Sie modelliert aus Ton Figuren, zieht ihnen selbst genähte Kleider an. Auf dem Küchenschrank hockt beispielsweise eine Hexe, auf der Treppe ein Sultan. Im Garten sitzt eine wetterfeste Katzenskulptur, am Teich liegt ein Keramikfisch. In einer Ecke des Wohnzimmers steht eine selbst gemachte Stehlampe aus Metall mit Glaskugeln. Die gebürtige Maxdorferin hat auch Blumenübertöpfe mit Mosaik gemacht, als sie nach dem Umbau ihres Hauses jede Menge Fliesenreste hatte. „Ich bin mit sämtlichen Materialien unterwegs“, erzählt die 65-Jährige.

Mit ihrem Upcycling von Altpapier hat sich Walter bereits einen Kundenstamm erarbeitet. Auf Anfrage fertigt sie Dinge auf Maß an. Gerade in der Adventszeit habe sie viele Aufträge erhalten. „Dabei wollte ich das ursprünglich gar nicht vermarkten“, so Walter, die ihre Werke bislang nur einmal ausgestellt hat: beim Bockenheimer Kunstweg im September.