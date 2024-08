Dem stürmischen Gewitter am Dienstagabend haben mal wieder einige Bäume nicht standgehalten. Wie der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Leiningerland, Markus Ittel, auf Anfrage mitteilte, hat es zwischen 19.30 und 21.30 Uhr drei Einsätze gegeben. Zunächst musste die Freiwillige Feuerwehr einen Baum entfernen, der auf die L520 bei Neuleiningen-Tal gestürzt war. Kurz darauf lag ein Stamm auf der Fahrbahn der L518 zwischen Altleiningen und Höningen. Und schließlich musste die Motorsäge in die Hand genommen werden, weil ein Baum die L520 in Richtung Carlsberg blockierte. Es waren Wehrleute aus Alt- und Neuleiningen ausgerückt, erklärte Ittel.