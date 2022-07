Einen Sachschaden von rund 2500 Euro hat eine 40 Jahre alte Autofahrerin durch Unentschlossenheit am Freitagmorgen in Grünstadt verursacht. Gegen 9.10 Uhr hatte sie ihren Wagen, mit dem sie die Kirchheimer Straße befuhr, auf die Linksabbiegespur in die Industriestraße eingeordnet. Doch dann wechselte sie einfach auf den rechten Fahrstreifen, um weiter geradeaus in Richtung Kirchheim zu fahren. Dabei übersah sie einen Pkw neben ihr, der von einer 34-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß.