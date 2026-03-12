Die Daimlerstraße in Grünstadt bleibt länger voll gesperrt als zunächst geplant. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Demnach verzögern sich die Bauarbeiten aufgrund eines zutage getretenen Schadens an einem Wasserschieber im Kreuzungsbereich Daimlerstraße/Industriestraße. Ursprünglich waren dort Arbeiten am Stromnetz erledigt worden, die eigentlich nur bis Freitag, 13. März, hätten dauern sollen. Aufgrund „unvorhersehbarer Ereignisse“, so die Stadtverwaltung, bleibt die Vollsperrung nun voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 3. April, bestehen. Der Umleitungsverkehr erfolge weiterhin über die Maybachstraße und die Adam-Opel-Straße, heißt es weiter.