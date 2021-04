Es war nur ein kleiner Schritt für den Ebertsheimer Gemeinderat: Am Mittwochabend wurde beschlossen, dass in der ehemaligen Sparkassenfiliale ein neuer Boden für 6900 Euro verlegt werden soll. Für den Ort war es aber eventuell ein großer Schritt nach vorn, und zwar auf dem Weg, die Grundversorgung wieder auf gesunde Füße zu stellen.

Eigentlich Formsache, die Auftragsvergabe an den günstigsten Anbieter: Ein Unternehmen aus der VG Leiningerland soll den neuen Vinylboden verkleben. Wie mehrfach berichtet, hat die Sparkasse ihre Ebertsheimer Filiale im Rathaus dicht gemacht und mittlerweile das Gebäude, in dem sie das Erdgeschoss komplett angemietet hatte, weitgehend geräumt.

Der komplizierteste Schritt: die Entsorgung des Tresors. Dabei sind im Vorraum die Fliesen beschädigt worden, weshalb das Bankhaus jetzt dort einen neuen Bodenbelag einbauen lasse, wie Ortsbürgermeister Bernd Findt (FWG) erklärte. Für den Vinyl-Klebeboden habe sich die Gemeinde entschieden, da bei dem – anders als bei einem Vinyl-Klick-Bodenbelag – einzelne Bodenplatten auch nachträglich wieder gelöst und ausgetauscht werden können, sofern Schäden auftreten.

Behälter selbst mitbringen

Zur Finanzierung des Umbaus durfte der Gemeinderat noch die Spende eines ehemaligen Mitbürgers in Höhe von 1000 Euro verbuchen. Der Mann lasse der Gemeinde immer wieder größere Spenden – letztmals bei der 1250-Jahr-Feier – zukommen, informierte Findt. Auch dank dieser Mittel sei der barrierefreie Zugang zum Ebertsheimer Dorfladen bald möglich, so der Ortschef.

Anschließend übergab er das Wort an Sarah Ben Amar (33), die das kleine Geschäft zusammen mit ihrem 36-jährigen Mann eröffnen will. Das Ehepaar, das eine Weile in Marokko lebte, wohnt seit vier Jahren in Ebertsheim und möchte mit dem Dorfladen eine neue Einkaufsmöglichkeit bieten, vorwiegend mit regionalen Produkten, wie Ben Amar erklärte. „Wir setzen auf ein Unverpackt-Konzept, bieten Weizen, Dinkel, Hülsenfrüchte und Kichererbsen lose an. Die Einkäufer sollen ihre Behälter selbst mitbringen, in die werden wir die Waren füllen“, sagt Ben Amar. Kooperieren will das Ehepaar unter anderem mit einem örtlichen Gemüsebauer, der je nach Saison frische Produkte anliefern soll.

Langsamer Start geplant

Ben Amar kündigte außerdem an, dass es auch eine kleine Café-Ecke geben werde, um im Ort einen Treffpunkt anzubieten. „Daneben soll ein Bestellservice eingerichtet werden, bei dem wir die Waren vorbereiten, sodass sie am Laden abgeholt werden können“, sagte die junge Frau, die gemeinsam mit ihrem Mann in Marokko einen Imbiss betrieben hat.

Vorgesehen sei auch, verschieden Gewürze aus der Heimat ihres Mannes anzubieten. Zu einem Eröffnungstermin oder aber zu den geplanten Öffnungszeiten blieb Ben Amar noch vage. „Wir werden langsam starten und bei Bedarf dann die Öffnungszeiten ausweiten“, sagte die Mutter von vier Söhnen.