Warum sie der Leckerei verfallen sind, das wissen die „Kinnremer Käskuche“ selbst nicht so genau. Fakt ist aber, dass die Quark-Backware bei keinen Feierlichkeiten im Ort fehlen darf. Manche feiern ihn beispielsweise als Schatz – haben den Kühlschrank zum „Tresor“ umfunktioniert, der nun am Wochenende beim Käskuche-Wanderweg an Stand Nummer vier von Sina Kleiß „bewacht“ wurde (unser Bild). Seit 2009 gibt es den Käsekuche-Wanderweg und der konnte am Sonntag nach den Wirren der Pandemie endlich wieder bei einem feierlichen Wandertag beschritten werden. Auf drei Kilometern gab es da nicht nur Kuchen, Landschaft und Sonne satt, sondern auch sündhafte Tropfen ins Glas – schließlich ging die Wanderung durch die Weinlagen Sonnenberg, Vogelsang und Burgweg. Das konnten sich auch Bürgermeister Albrecht Wiegner (FWG), die Weingräfin des Leiningerlandes Mara Echter sowie die pfälzische Weinprinzessin Laura Wessa nicht entgehen lassen. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst vor der Sport- und Freizeithalle ging es gemeinsam über Stock und Stein und an die fünf Stände, an denen die verschiedenen Familienrezepturen des Traditions-Kuchens probiert werden konnten.