Die Gleichstellungsstelle Grünstadt-Leiningerland hat dem Frauenhaus Lila Villa in Bad Dürkheim eine Spende in Höhe von 566 Euro überreicht. Der Betrag ist durch den Jahreskalender der Gleichstellungsstelle zusammengekommen, der auf Spendenbasis erhältlich war. Lila Villa bietet Zuflucht für von Gewalt in engen sozialen Beziehungen betroffene Frauen und ihre Kinder. Marita Zeppei, Vorstandsprecherin des Frauenhausvereins, erklärte, dass die Nachfrage nach Zufluchtsmöglichkeit und Beratung nicht abnehme. Solange die Arbeit des Vereins nicht durch öffentliche Mittel abgesichert sei, bleibe er auf Spenden angewiesen.