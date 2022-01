Die Straße zwischen Ramsen und Stauf ist seit Monaten gesperrt. Die Unwetter im vergangenen Jahr haben sie auf einer Länge von rund 200 Metern unterspült. Steffen Aufschneider, Projektleiter von den Verbandsgemeindewerken Eisenberg, sagt: „Wenn alles klappt, können die Bauarbeiten in den nächsten Wochen vergeben werden.“ Warum dauert das alles so lange? Die Instandsetzung wird rund 65.000 Euro kosten. Nach der Herabstufung der Kreisstraße vor einigen Jahren müssen die Stadt Eisenberg und die Ortsgemeinde Ramsen zahlen. Letztere ist in diesem Fall allein verantwortlich, weil die Schäden auf ihrer Gemarkung liegen. Da der Betrag nicht im Haushaltsplan vorgesehen ist, müssen diese Ausgaben zuvor von der Komnunalaufsicht abgesegnet und später in den Nachtragsetat eingestellt werden. Aktueller Stand ist: Die Aufwendungen sind genehmigt und zur Zeit laufen die Ausschreibungen für die aufwendige Straßenreparatur. Gegenwärtig seien aber die meisten Fachbetriebe gut ausgelastet und es werde schwer werden, jemanden zu finden, der kurzfristig loslegen kann, so Aufschneider. Und dann müsse auch das Wetter passen. Insofern werde die Sperrung der 2,5 Kilometer langen Straße noch Monate dauern.