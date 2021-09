Bei einer Verkehrskontrolle haben Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am Mittwoch um 9.30 Uhr einen Mann erwischt, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Der 30-Jährige war auf der Wattenheimer Straße in Hettenleidelheim in einem Citroen unterwegs und hatte offensichtlich Amphetamine und Haschisch zu sich genommen. Darüber hinaus ist der Mann laut Polizei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde entnommen. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.