Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war am Montagnachmittag eine E-Scooter-Fahrerin in Eisenberg unterwegs. Laut Polizei hat die 31-Jährige den Drogenkonsum bei einer Verkehrskontrolle dann auch eingeräumt. Die Weiterfahrt sei ihr daher untersagt und eine Blutprobe entnommen worden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass auf den Elektrorollern wie auch beim Autofahren eine Promillegrenze von 0,5 gilt. Sollte ein E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss erwischt werden, folgt eine Blutprobe sowie ein Bußgeldverfahren.