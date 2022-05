Offensichtlich unter Drogeneinfluss ist am Montagmorgen ein Mann auf einem E-Scooter unterwegs gewesen. Gegen 10 Uhr ist der 26-jährige Rollerfahrer den Beamten bei einer Verkehrskontrolle in der Wassergasse in Ebertsheim aufgefallen. Dem Mann wurde nach Mitteilung der Polizei eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt jetzt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.